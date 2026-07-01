Gazzetta: “Contatti per Oso. L’offerta di Paratici e la richiesta del Siviglia”

Secondo quanto riportato, si tratta di un profilo che Fabio Paratici segue da tempo , ma che nelle ultime ore sarebbe diventato un obiettivo più concreto. Dopo l’arrivo di Viery per rinforzare il pacchetto difensivo, il direttore sportivo continua infatti a scandagliare i mercati internazionali in vista di possibili movimenti sulle fasce, anche alla luce delle incertezze legate al futuro di Robin Gosens e Dodò .

Clausola alta e primo contatto respinto

Oso, classe 2003, è un esterno mancino che piace a diversi club europei e che il Siviglia considera un elemento importante anche per la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo è al momento ferma.