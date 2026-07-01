La Fiorentina “osa per Oso”. Il gioco di parole nasce dal soprannome di Joaquin Martínez Gauna, terzino sinistro del Siviglia, diventato una delle ultime idee di mercato per la corsia mancina viola.
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Gazzetta: “Contatti per Oso. L’offerta di Paratici e la richiesta del Siviglia”
Secondo quanto riportato, si tratta di un profilo che Fabio Paratici segue da tempo, ma che nelle ultime ore sarebbe diventato un obiettivo più concreto. Dopo l’arrivo di Viery per rinforzare il pacchetto difensivo, il direttore sportivo continua infatti a scandagliare i mercati internazionali in vista di possibili movimenti sulle fasce, anche alla luce delle incertezze legate al futuro di Robin Gosens e Dodò.
Clausola alta e primo contatto respinto—
Oso, classe 2003, è un esterno mancino che piace a diversi club europei e che il Siviglia considera un elemento importante anche per la prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma la trattativa per il rinnovo è al momento ferma.
Sul giocatore pende una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo. La Fiorentina avrebbe mosso i primi passi con un’offerta iniziale intorno ai 5 milioni, respinta al mittente dal club andaluso, che non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni per aprire una trattativa reale.
Il braccio di ferro è quindi appena iniziato: Paratici proverà ad abbassare le pretese del Siviglia, anche in funzione delle eventuali cessioni in uscita.
Profilo internazionale e concorrenza—
Oso è un terzino moderno, duttile e continuo, capace di garantire spinta costante sulla fascia ma anche di adattarsi in ruoli più offensivi. Nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze, 2 gol e 3 assist, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del campionato spagnolo.
Nonostante il forte interesse della Fiorentina, la concorrenza non manca: sul giocatore ci sarebbero anche Strasburgo e Newcastle, pronti a inserirsi in caso di apertura del Siviglia.
Il richiamo argentino e il “modello Batistuta”—
Curioso anche il legame personale del giocatore: nato a Torrevieja, in Spagna, Oso ha origini argentine da parte dei genitori, provenienti da Reconquista, città che ha visto crescere Gabriel Omar Batistuta.
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