La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte e, in attesa che sia il campo a stabilire i reali valori delle squadre, iniziano a moltiplicarsi pronostici e griglie di partenza. Tra queste c'è anche quella stilata da Riccardo Trevisani, che a SportMediaset ha stilato la sua griglia di partenza stile Formula 1.

Secondo il giornalista, Inter e Napoli partono davanti a tutte e rappresentano le due principali candidate per le posizioni di vertice. Alle loro spalle, nel secondo blocco della griglia, Trevisani ha inserito Como e Juventus, mentre in quinta e sesta posizione trovano spazio rispettivamente Roma e Milan.

A chiudere la sua griglia ci sono invece Fiorentina e Atalanta, con la squadra viola indicata dunque al settimo posto.

Una posizione che, nel caso della Fiorentina, non deve però essere letta come una bocciatura. Al contrario, Trevisani ha accompagnato il suo pronostico con parole decisamente importanti nei confronti del mercato condotto dalla società e, in particolare, del lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici.

“Secondo me la Fiorentina ha fatto dei colpi e per questo l'ho messa al settimo posto. Sono estasiato dal mercato della Fiorentina e di Paratici”, ha dichiarato il giornalista.