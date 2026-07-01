Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Dodò tra Roma e Napoli. Il brasiliano piace per la fascia destra”

news viola

CorSport: “Dodò tra Roma e Napoli. Il brasiliano piace per la fascia destra”

CorSport: “Dodò tra Roma e Napoli. Il brasiliano piace per la fascia destra” - immagine 1
La situazione di mercato attorno a Dodò: sul brasiliano ci sono Roma e Napoli
Redazione VN

Il futuro di Dodò continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano resta un nome seguito sia dalla Roma che dal Napoli per rinforzare la corsia destra.

Al momento non risultano trattative avanzate, ma entrambe le società continuano a monitorare la situazione del classe 1998, il cui contratto con la Fiorentina è in scadenza nel giugno 2027.

Leggi anche
Viery a Firenze senza sorriso? Nazione: “C’è un motivo. Ora ha anche un primato”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “Preso Ekhator”, “Bastoni indagato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA