Il futuro di Dodò continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano resta un nome seguito sia dalla Roma che dal Napoli per rinforzare la corsia destra.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Dodò tra Roma e Napoli. Il brasiliano piace per la fascia destra”
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CorSport: “Dodò tra Roma e Napoli. Il brasiliano piace per la fascia destra”
La situazione di mercato attorno a Dodò: sul brasiliano ci sono Roma e Napoli
Al momento non risultano trattative avanzate, ma entrambe le società continuano a monitorare la situazione del classe 1998, il cui contratto con la Fiorentina è in scadenza nel giugno 2027.
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