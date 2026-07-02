Il Gubbio guarda ancora in casa Fiorentina per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C. Dopo essere tornato con decisione su Leonardo Baroncelli, già protagonista in rossoblù nell'ultima annata e vicino al trasferimento a titolo definitivo, il club umbro avrebbe messo nel mirino anche Gabriele Bertolini. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, l'esterno offensivo classe 2006 rappresenta uno dei profili seguiti dalla dirigenza.
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Il Gubbio forte su un giocatore viola: Bertolini pronto al salto in Serie C?
Bertolini arriva da un percorso di crescita nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha collezionato 26 gol e 9 assist
Bertolini arriva da un percorso di crescita importante nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha collezionato 98 presenze complessive, impreziosite da 26 gol e 9 assist. Per il Gubbio potrebbe rappresentare un investimento in linea con la strategia del club, sempre più orientata a valorizzare giovani talenti con ampi margini di crescita.
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