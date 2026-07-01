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Non solo Piccoli, la Lazio vuole anche Comuzzo

Non solo Piccoli, la Lazio vuole anche Comuzzo - immagine 1
Ma, anche in questo caso, la strada percorribile è solo una
Redazione VN

Non solo Piccoli, la Lazio è interessata anche a Pietro Comuzzo. Ecco quanto scrive il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio:

In difesa, invece, si cerca il sostituto di Mario Gila, che si avvicina al Napoli. Il nome caldo è quello di Sergi Dominguez, classe 2005 spagnolo della Dinamo Zagabria. Piace anche Pietro Comuzzo, sempre della Fiorentina. Ma, anche in questo caso, serve che i viola aprano al prestito.

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