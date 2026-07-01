Piccoli-Lazio può prendere quota, ma a condizioni precise: le ultime

Il centravanti classe 2001, reduce da una stagione tutt'altro che brillante (otto reti in quarantatré presenze), è finito nel mirino della Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina non può cederlo al ribasso dopo aver sborsato 25 milioni la scorsa estate, quindi l'operazione può farsi solo c'è apertura al prestito, sia perché i viola non possono permettersi una minusvalenza sia perché la Lazio dovrà operare a saldo zero in questa sessione. Da Sportitalia, con Alfredo Pedullà, emerge come Piccoli sia -insieme a Lucca- il profilo di attaccante chiesto da Gattuso e che nei prossimi giorni è possibile un summit per capire la fattibilità dell'operazione.