Con l'arrivo del mese di luglio, è cominciata ufficialmente la stagione 2026/27. Sono scaduti i contratti che avevano durata fino al 30 giugno e, ovviamente, anche i diritti di riscatto previsti negli accordi per i giocatori in prestito. A differenza di Fabbian e Brescianini, la cui permanenza ufficiale a Firenze era legata alla salvezza, Manor Solomon, Jack Harrison e Daniele Rugani hanno atteso ulteriori notizie, che però non sono pervenute. Le opzioni in favore del club, da 10 milioni per l'israeliano, da 7 per l'inglese e da 2 per l'italiano, sono tutte scadute.
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Rugani, Solomon, Harrison: nessun comunicato, non riscattati. C’è altro?
I tre giocatori sono da considerarsi degli ex, ma specie per uno di essi qualcosa ancora si muove. Vediamo di fare il punto
E adesso?—
Solomon, Harrison e Rugani tecnicamente non sono più giocatori della Fiorentina, che però, se lo desidera, può intavolare nuove trattative con i club di appartenenza dei tre - rispettivamente Tottenham, Leeds United e Juventus - per cercare di ottenere condizioni ritenute più vantaggiose. Quante possibilità ci sono che ciò accada? Poche, a dire il vero, perché l'ingaggio di Harrison (3 milioni) è proibitivo e al posto di Rugani è appena arrivato Viery. Ma quanto a Solomon, arrivano notizie circa dei tentativi portati avanti da Paratici con il suo vecchio club: al netto dei problemi fisici, Manor ha dimostrato di poter aggiungere qualcosa rispetto agli altri due. Situazione da monitorare.
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