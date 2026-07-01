Rugani, Solomon, Harrison: nessun comunicato, non riscattati. C’è altro?

Con l'arrivo del mese di luglio, è cominciata ufficialmente la stagione 2026/27. Sono scaduti i contratti che avevano durata fino al 30 giugno e, ovviamente, anche i diritti di riscatto previsti negli accordi per i giocatori in prestito. A differenza di Fabbian e Brescianini, la cui permanenza ufficiale a Firenze era legata alla salvezza, Manor Solomon, Jack Harrison e Daniele Rugani hanno atteso ulteriori notizie, che però non sono pervenute. Le opzioni in favore del club, da 10 milioni per l'israeliano, da 7 per l'inglese e da 2 per l'italiano, sono tutte scadute.