Dall’Argentina: “Fatta per Beltran al River. I dettagli dell’affare”

Ci siamo, Lucas Beltran ha accettato il River. Dall'Argentina arriva la notizia di mercato

Il mercato della Fiorentina si intreccia nuovamente con quello Sudamericano. Dopo Viery stavolta è il turno di Beltran. Secondo TyC Sports, Beltran avrebbe detto si al River Plate, dopo giorni di attesa. La sua conferma era l'ultimo tassello per la chiusura del cerchio. I Millionarios pagheranno 500mila euro per il prestito, e 6.7 per l'obbligo di riscatto. Il River Plate avrà il controllo dei diritti sportivi, e del 54% di quelli economici. La Fiorentina potrebbe quindi incassare il 46% di una eventuale futura cessione.