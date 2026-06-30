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Dall’Argentina: “Fatta per Beltran al River. I dettagli dell’affare”

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Ci siamo, Lucas Beltran ha accettato il River. Dall'Argentina arriva la notizia di mercato
Redazione VN

Il mercato della Fiorentina si intreccia nuovamente con quello Sudamericano. Dopo Viery stavolta è il turno di Beltran. Secondo TyC Sports, Beltran avrebbe detto si al River Plate, dopo giorni di attesa. La sua conferma era l'ultimo tassello per la chiusura del cerchio. I Millionarios pagheranno 500mila euro per il prestito, e 6.7 per l'obbligo di riscatto. Il River Plate avrà il controllo dei diritti sportivi, e del 54% di quelli economici. La Fiorentina potrebbe quindi incassare il 46% di una eventuale futura cessione.

 

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