La Costa D'Avorio di Frank Kessie è stata eliminata dal mondiale. Un 2-1 amaro contro la Norvegia, frutto anche di un accoppiamento sfortunato. L'ex Milan ha giocato un grande Mondiale, e potrebbe tornare in Italia, dopo che lo scorso anno fu accostato alla Fiorentina. Le sue parole a Dazn:
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Kessie ed il ritorno in Italia: “La Juve? Non lo so. Il mercato è lungo”
Frank Kessie deve digerire l'eliminazione Mondiale. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia
"Se ritorno in Italia il prossimo anno? Oggi è difficile parlare di questo, il mercato è lungo. Siamo appena usciti da una lunga stagione. Adesso pensiamo a riposare. Piaccio ai tifosi della Juventus? Non lo so, dobbiamo vedere bene, il mercato è lungo"
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