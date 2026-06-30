Per Mattia Liberali la stagione al Catanzaro è stato. Il ragazzo cresciuto nel Milan ha dimostrato tutte le sue qualità in Serie B, ed ora è pronto a tornare al piano di sopra. Anche la Fiorentina era interessata al suo cartellino, ma è il Como la squadra più decisa su di lui.
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Niente Fiorentina per Liberali. Il Como è ad un passo dal chiudere l’affare
La Fiorentina si defila per Liberali, mentre il Como è ad un passo dal chiudere l'affare
Come riporta Fabrizio Romano, l Lariani hanno intenzione di pagare la clausola da 6 milioni presente nel suo contratto. Liberali ha già dato l'ok al progetto del Como. Mancano solo gli ultimi dettagli per la conclusione dell'affare.
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