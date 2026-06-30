Il Besiktas di Vincenzo Italiano vuole essere ambizioso sul mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare la squadra per tornare ai vertici del calcio turco. Il primo obiettivo, il più complesso, è Dusan Vlahovic. Come scrive Tuttomercatoweb.com, la distanza tra le richieste del serbo e l'offerta del Besiktas è troppo ampia. Per questo i turchi stanno virando su un altro obiettivo, condiviso con la Fiorentina.
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Vlahovic è troppo lontano. Il Besiktas di Italiano vira su Laurientè
Laurientè diventa l'obiettivo del Besiktas. Vlahovic è troppo lontano
Da alcune stagioni Armand Laurientè viene accostato alla Viola, e con l'arrivo di Grosso potrebbe esserci in un interesse concreto. La richiesta dei neroverdi per l'ex Loriente è di 25 milioni, e la dirigenza non è disposta a scendere sotto questa cifra.
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