Vlahovic è troppo lontano. Il Besiktas di Italiano vira su Laurientè

Il Besiktas di Vincenzo Italiano vuole essere ambizioso sul mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare la squadra per tornare ai vertici del calcio turco. Il primo obiettivo, il più complesso, è Dusan Vlahovic. Come scrive Tuttomercatoweb.com, la distanza tra le richieste del serbo e l'offerta del Besiktas è troppo ampia. Per questo i turchi stanno virando su un altro obiettivo, condiviso con la Fiorentina.