Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Vlahovic è troppo lontano. Il Besiktas di Italiano vira su Laurientè

altre news

Vlahovic è troppo lontano. Il Besiktas di Italiano vira su Laurientè

Vlahovic è troppo lontano. Il Besiktas di Italiano vira su Laurientè - immagine 1
Laurientè diventa l'obiettivo del Besiktas. Vlahovic è troppo lontano
Redazione VN

Il Besiktas di Vincenzo Italiano vuole essere ambizioso sul mercato. L'obiettivo è quello di rinforzare la squadra per tornare ai vertici del calcio turco. Il primo obiettivo, il più complesso, è Dusan Vlahovic. Come scrive Tuttomercatoweb.com, la distanza tra le richieste del serbo e l'offerta del Besiktas è troppo ampia. Per questo i turchi stanno virando su un altro obiettivo, condiviso con la Fiorentina.

Da alcune stagioni Armand Laurientè viene accostato alla Viola, e con l'arrivo di Grosso potrebbe esserci in un interesse concreto. La richiesta dei neroverdi per l'ex Loriente è di 25 milioni, e la dirigenza non è disposta a scendere sotto questa cifra.

Leggi anche
Niente Fiorentina per Liberali. Il Como è ad un passo dal chiudere l’affare
Ex obiettivi: l’Inter saluta De Vrij. Il saluto nerazzurro al difensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA