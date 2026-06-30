Ex obiettivi: l’Inter saluta De Vrij. Il saluto nerazzurro al difensore

L'Inter dice addio ad un pezzo recente della sua storia. Oggi i nerazzurri hanno salutato 4 giocatori in scadenza, 4 senatori come Sommer, Acerbi, Darmian e De Vrij . L'olandese era stato accostato anche alla Fiorentina nella sessione invernale di mercato. Il lungo addio della società, che ha dedicato anche all'ex Lazio un saluto:

“Mi hanno chiamato per fare un muro.” Sono passati otto anni da quando Stefan De Vrij ha pronunciato questa frase, la sua prima da giocatore dell’Inter. Una promessa al mondo nerazzurro, un’affermazione di sicurezza. Un muro elegante e solido, resistente a ogni tipo di intemperie, un muro alla base dei successi costruiti dall’Inter nelle otto stagioni in cui Stefan De Vrij ha indossato la maglia nerazzurra"