Kouadio verso la B. Di Marzio: “Accordo fra Avellino e ACF. Manca solo una cosa”

Eddy Kouadio sempre più vicino al trasferimento in biancoverde. Accordo totale fra le società e operazione verso la conclusione

Eddy Kouadio potrebbe a breve salutare la Fiorentina per trasferirsi in Campania. A renderlo noto è il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio che spiega come il difensore viola sia obiettivo concreto dell'Avellino. Non solo, la trattativa che dovrebbe portarlo in biancoverde è sostanzialmente chiusa, manca soltanto un elemento per completare il puzzle.