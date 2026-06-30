Eddy Kouadio potrebbe a breve salutare la Fiorentina per trasferirsi in Campania. A renderlo noto è il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio che spiega come il difensore viola sia obiettivo concreto dell'Avellino. Non solo, la trattativa che dovrebbe portarlo in biancoverde è sostanzialmente chiusa, manca soltanto un elemento per completare il puzzle.
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Kouadio verso la B. Di Marzio: “Accordo fra Avellino e ACF. Manca solo una cosa”
Eddy Kouadio sempre più vicino al trasferimento in biancoverde. Accordo totale fra le società e operazione verso la conclusione
Per la fumata bianca e il via al trasferimento manca solo l'ok del ragazzo, con la decisione attesa nelle prossime ore. A quel punto ci sarà il nulla osta per il trasferimento in terra irpina.
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