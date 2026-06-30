La corsa a Mattia Liberali entra nella fase decisiva. Secondo Matteo Moretto, il talento classe 2007 scioglierà a breve le riserve sul proprio futuro. Dopo aver messo da parte ogni tipo di ritorno al Milan, sono Como e Sassuolo le due società in prima fila per assicurarsi il giovane talento del Catanzaro.
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Ore decisive per Liberali. Como e Sassuolo in pole, Fiorentina defilata
Sono ore decisive per l'acquisto del talento classe 2007 del Catanzaro. Como e Sassuolo sembrano in vantaggio. Fiorentina più indietro
Al momento è il Como a essere in vantaggio. Il club lariano continua a spingere forte sul giocatore e nelle ultime ore ha consolidato la propria posizione, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Sassuolo. Sia Cesc Fàbregas che Alberto Aquilani hanno avuto colloqui diretti con Liberali, presentando al ragazzo i rispettivi progetti tecnici in vista della prossima stagione.
Defilata la Fiorentina.Dopo i contatti e l’interesse manifestatonelle scorse settimane, il club viola non è più in prima linea nella corsa al giovane fantasista. Salvo nuovi sviluppi, il futuro di Liberali dovrebbe quindi decidersi tra i lariani e i neroverdi.
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