Ore decisive per Liberali. Como e Sassuolo in pole, Fiorentina defilata

Sono ore decisive per l'acquisto del talento classe 2007 del Catanzaro. Como e Sassuolo sembrano in vantaggio. Fiorentina più indietro

La corsa a Mattia Liberali entra nella fase decisiva. Secondo Matteo Moretto, il talento classe 2007 scioglierà a breve le riserve sul proprio futuro. Dopo aver messo da parte ogni tipo di ritorno al Milan, sono Como e Sassuolo le due società in prima fila per assicurarsi il giovane talento del Catanzaro.

Al momento è il Como a essere in vantaggio. Il club lariano continua a spingere forte sul giocatore e nelle ultime ore ha consolidato la propria posizione, pur dovendo fare i conti con la concorrenza del Sassuolo. Sia Cesc Fàbregas che Alberto Aquilani hanno avuto colloqui diretti con Liberali, presentando al ragazzo i rispettivi progetti tecnici in vista della prossima stagione.