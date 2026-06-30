FOTO – Viery è già a Firenze: primi test al Viola Park… con la nuova tenuta

Il difensore brasiliano è sbarcato stamani in Italia ed ha già raggiunto Firenze: è pronto ad essere il primo acquisto della Fiorentina

Vieryè il primo acquisto della nuova Fiorentina di Fabio Grosso, messo a segno dal Ds Paratici. Il giocatore brasiliano, classe 2005, è già arrivato a Firenze e ha svolto i primi test medici all'interno del Viola Park. Nelle foto ACF lo si vede vestito già con la nuova tenuta da allenamento targata Joma, bianca con inserti rosso e viola.