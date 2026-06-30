"Siamo a posto così, grazie". Questa è stata la risposta di Giovanni Manna, ds del Napoli, alla domanda su Dodò. Intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione del mercato estivo, il dirigente di De Laurentiis ha chiuso la porta al terzino della Fiorentina.
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Manna gela Dodò: “Siamo a posto così, grazie”. E adesso?
Nessuno ha bussato alle porte del Viola Park. Roma e Inter, altri due club interessati al calciatore, non avrebbero messo Dodò tra le prime scelte
La posizione del brasiliano è molto chiara: in scadenza di contratto, non ha nessuna intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Paratici attende offerte per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro.
Ma per adesso, nessuno ha bussato alle porte del Viola Park. Roma e Inter, altri due club interessati al calciatore, non avrebbero messo Dodò tra le prime scelte.
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