Manna gela Dodò: “Siamo a posto così, grazie”. E adesso?

Nessuno ha bussato alle porte del Viola Park. Roma e Inter, altri due club interessati al calciatore, non avrebbero messo Dodò tra le prime scelte

Redazione VN 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 09:10)

"Siamo a posto così, grazie". Questa è stata la risposta di Giovanni Manna, ds del Napoli, alla domanda su Dodò. Intervenuto a margine della cerimonia di inaugurazione del mercato estivo, il dirigente di De Laurentiis ha chiuso la porta al terzino della Fiorentina.

La posizione del brasiliano è molto chiara: in scadenza di contratto, non ha nessuna intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Paratici attende offerte per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro.

Ma per adesso, nessuno ha bussato alle porte del Viola Park. Roma e Inter, altri due club interessati al calciatore, non avrebbero messo Dodò tra le prime scelte.