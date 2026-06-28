Harder pronto a raggiungere Galloppa. Sky: “Club al lavoro sulla formula”

Jonas Harder è pronto a una nuova esperienza in Serie B. Nonostante l’interesse del Frosinone, neopromosso in Serie A, per il centrocampista classe 2005 della Fiorentina si profila un futuro lontano dalla massima serie, almeno per il momento.

Dopo la stagione vissuta con la maglia del Padova, in cui l’italo-tedesco ha collezionato 26 presenze impreziosite da una rete, il giovane viola è finito nel mirino del Modena. Una destinazione che avrebbe raccolto il gradimento del giocatore, anche grazie alla presenza in panchina di Daniele Galloppa, suo ex tecnico ai tempi della Primavera della Fiorentina.