Pedullà: “Kean, Ndour e Fagioli non sono incedibili, soprattutto in un caso”

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un video sul suo canale YouTube ha parlato del mercato della Fiorentina e di Nicolò Fagioli. Ecco le parole dell'insider: "Nella Fiorentina non ci sono incedibili, anche se per andare via alcuni calciatori in particolare dovrebbero avere solo proposte importanti. Tra questi, sicuramente ci sono Kean, Ndour e Fagioli. Per quanto riguarda quest'ultimo, ci sarebbe da monitorare il mercato inglese, soprattutto se il Newcastle dovesse dare via Tonali. Non a caso la Fiorentina sta seguendo dei prospetti per quel ruolo nel caso Fagioli dovesse davvero partire, ed in particolare guarda in casa Parma ma non solo. Fagioli, però, sarà un caso solo se arriverà un'offerta faraonica".