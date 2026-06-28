Uno dei gioielli più in vista in casa Genoa è Norton Cuffy. L'esterno inglese si è messo in mostra per la sua fisicità e per una corsa da Premier League. Un profilo di giocatore molto in voga in Italia. Secondo Repubblica su di lui si potrebbe scatenare una vera asta. La Fiorentina è tra le squadre che monitora il ragazzo. Napoli ed Inter potrebbero voler accelerare per il giocatore. La richiesta del Genoa è di 20 milioni, anche se per adesso si parla di possibili proposte da 15 milioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Che asta per Norton Cuffy. La Fiorentina lo segue, ma le big spingono
calciomercato
Che asta per Norton Cuffy. La Fiorentina lo segue, ma le big spingono
La Fiorentina è una delle squadre che segue Norton Cuffy, ma le big restano in pole position
© RIPRODUZIONE RISERVATA