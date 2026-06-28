Che asta per Norton Cuffy. La Fiorentina lo segue, ma le big spingono

Uno dei gioielli più in vista in casa Genoa è Norton Cuffy. L'esterno inglese si è messo in mostra per la sua fisicità e per una corsa da Premier League. Un profilo di giocatore molto in voga in Italia. Secondo Repubblica su di lui si potrebbe scatenare una vera asta. La Fiorentina è tra le squadre che monitora il ragazzo. Napoli ed Inter potrebbero voler accelerare per il giocatore. La richiesta del Genoa è di 20 milioni, anche se per adesso si parla di possibili proposte da 15 milioni.