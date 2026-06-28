Dall’Inghilterra: “Concorrenza per Bueno. Ancora nessuno approccio con i Wolves”

La posizione di Robin Gosens in questa Fiorentina è sempre più in dubbio. Una sua partenza obbligherebbe Fabio Paratici e Roberto Goretti a cercare un nuovo terzino sinistro. Uno dei nomi che interessa è Hugo Bueno del Wolverhampton. La Fiorentina non è però l'unica squadra a seguire lo spagnolo, come scrive l'Express and Star. Anche il Newcastle è interessato al gallego, anche se per adesso nessuna società ha tentato un approccio ufficiale con i Wolves.