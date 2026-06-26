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Aspettando Rubino, la Carrarese prende un altro giovane viola

Aspettando Rubino, la Carrarese prende un altro giovane viola - immagine 1
Sinergia tra viola e giallazzurri
Redazione VN

Sinergia di mercato tra Fiorentina e Carrarese.

La società toscana di Serie B punta a confermare in rosa Tommaso Rubino: ipotesi concreta, cruciale la voglia del giocatore di sposare le ambizioni del club per la seconda stagione consecutiva. Nell'annata appena conclusa, agli ordini del tecnico Calabro, Rubino ha collezionato ventisei presenze e due reti alla prima stagione tra i professionisti. Cioffi, appena subentrato sulla panchina giallazzurra, punta ad averlo a disposizione.

Ma non solo, perché, come riporta Sky Sport, aspettando Rubino intanto la Carrarese ha chiuso, sempre dalla Fiorentina, per il prestito di Lorenzo Romani. Difensore classe 2005, nella scorsa stagione è stato titolare fisso (34 presenze) con il Lecco in Serie C.

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