Sportitalia: “Sirene spagnole per Gosens. Buone possibilità d’uscita”

Il Real Betis è alla ricerca di un esterno sinistro in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, il club spagnolo avrebbe messo nel mirino non solo Angelino della Roma, ma anche Robin Gosens della Fiorentina. I contatti con l'esterno tedesco al momento sono preliminari, ma le sue possibilità d'uscita, in questo mercato, sono buone.