L'Inter è a caccia del sostituto di Dumfries (volato al Real Madrid per 20 milioni) e, dopo aver incassato il no per Marco Palestra (destinato al Chelsea), ha stilato una lunga lista di candidati in cui c'è molta Fiorentina. Tra i vari profili, Dodò rappresenta la vera e propria occasione low cost.
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Inter a caccia dell’erede di Dumfries. Tuttosport: “Dodò alternativa low cost”
L'Inter cerca qualcuno che sulla corsia di destra possa sostituire Dumfries e il nome di Dodò torna ad essere spendibile
Il brasiliano viene infatti considerato la soluzione più economica e accessibile rispetto a nomi decisamente più costosi come Nahuel Molina dell'Atletico Madrid (valutato 30 milioni e seguito anche dalla Roma) o il giovane Agustin Giay del Palmeiras (20 milioni). Nella lista dei desideri nerazzurra figura anche il profilo di Norton-Cuffy, già seguito nei mesi scorsi. Lo scrive Tuttosport.
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