Di Marzio: “Rubino può tornare in Serie B”. La situazione

Nuovo prestito o conferma in maglia viola sotto la gestione di Fabio Grosso? Questa decisione sarà presa per tanti giocatori in casa Fiorentina durante questa sessione di calciomercato estivo e tra i nomi su cui ci sarà da ragionare c'è anche Tommaso Rubino. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 2006, reduce da una stagione in Serie B con la Carrarese, condita da 26 presenze e 2 gol, potrebbe tornare proprio a Carrara.