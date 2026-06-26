Nuovo prestito o conferma in maglia viola sotto la gestione di Fabio Grosso? Questa decisione sarà presa per tanti giocatori in casa Fiorentina durante questa sessione di calciomercato estivo e tra i nomi su cui ci sarà da ragionare c'è anche Tommaso Rubino. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il trequartista classe 2006, reduce da una stagione in Serie B con la Carrarese, condita da 26 presenze e 2 gol, potrebbe tornare proprio a Carrara.
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Di Marzio: “Rubino può tornare in Serie B”. La situazione
Il giovane talento viola, Tommaso Rubino, può tornare a giocare ancora in Serie B. Un club interessato al 2006
Ipotesi concreta—
L'ipotesi è concreta e cruciale può essere la voglia del giocatore viola di sposare le ambizioni del club anche nella prossima stagione sotto la guida di Cioffi.
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