Fiorentina, per Liberali c’è concorrenza ma attenzione all’intreccio con Amatucci

La Fiorentina continua a muoversi con decisione su più tavoli di mercato, tra obiettivi in entrata e possibili intrecci con operazioni in uscita.

Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Mattia Liberali, centrocampista offensivo del Catanzaro cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il giocatore piace molto alla dirigenza viola e la concorrenza non manca, con Como e Sassuolo interessati. La Fiorentina, però, prova a inserirsi con convinzione e potrebbe discutere con il club calabrese anche di eventuali contropartite tecniche.