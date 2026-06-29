La Fiorentina continua a muoversi con decisione su più tavoli di mercato, tra obiettivi in entrata e possibili intrecci con operazioni in uscita.
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Fiorentina, per Liberali c’è concorrenza ma attenzione all’intreccio con Amatucci
La Fiorentina segue Liberali del Catanzaro nonostante la concorrenza. Attenzione agli intrecci con Amatucci.
Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Mattia Liberali, centrocampista offensivo del Catanzaro cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il giocatore piace molto alla dirigenza viola e la concorrenza non manca, con Como e Sassuolo interessati. La Fiorentina, però, prova a inserirsi con convinzione e potrebbe discutere con il club calabrese anche di eventuali contropartite tecniche.
In particolare, il Catanzaro avrebbe mostrato interesse per Lorenzo Amatucci, che potrebbe rientrare nell’ambito di un’eventuale trattativa. Lo scrive LaNazione.
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