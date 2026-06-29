Prima del via alla preparazione estiva, la Fiorentina vivrà uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, lunedì 6 luglio sarà infatti svelata la nuova maglia per la stagione 2026/27.
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Maglia del Centenario e mercato: le prossime tappe dell’estate viola
Prima del ritiro la Fiorentina presenterà la maglia del Centenario. Poi spazio al mercato per definire la rosa di Grosso.
Si tratterà di una divisa speciale, realizzata per celebrare il Centenario del club e pensata per rafforzare il legame tra la Fiorentina e la città di Firenze, un concetto già espresso dal direttore sportivo Fabio Paratici fin dal suo arrivo in viola.
Subito dopo, però, l'attenzione tornerà inevitabilmente sul mercato. La dirigenza è infatti chiamata a ridurre una rosa attualmente troppo numerosa, così da permettere a Fabio Grosso di iniziare il ritiro del 9 luglio al Viola Park con un gruppo più vicino a quello che affronterà la nuova stagione.
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