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Repubblica: “Koleosho, nelle prossime ore la decisione finale. Intesa col Burnley”

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La Fiorentina attende si conoscere la decisione di Luca Koleosho per capire come muoversi sul mercato degli esterni
Redazione VN

Con l'apertura ufficiale del calciomercato la Fiorentina è pronta a puntare tutto sugli esterni. Questa è la priorità in vista del ritiro che inizierà il 10 luglio. Paratici pensava di poter chiudere per qualche giocatore già la scorsa settimana, in particolare l’affare Koleosho.

Con il Burnley l’intesa è definita da tempo, prestito che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per una cifra vicina ai dieci milioni. Ma si attende il via libera del giocatore che nelle prossime ore prenderà una decisione. Lo riporta La Repubblica.

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