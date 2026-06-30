VN – Fiorentina, continua la ricerca di giovani talenti: preso un classe 2010

Punta centrale, vanta già 9 presenze e 4 reti con l'Italia U16. Di origini nigeriane è nato a Verona, è fratello di un ex Fiorentina

Nicolò Schira 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 13:50)

Non solo il calciomercato dei grandi con il primo acquisto Viery. La Fiorentina si muove ancora per il settore giovanile e in previsione futura. ha chiuso per un altro giovane talento. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club gigliato si è aggiudicato le prestazioni di Fortune Egharevba dal Verona U17. Agli scaligeri poco più di mezzo milione di euro, il giocatore firmerà un contratto fino al 2029.

Punta centrale, vanta già 9 presenze e 4 reti con l'Italia U16. Ha già esordito nel campionato Primavera, da sotto età. Nel campionato U17 ha segnato 11 gol in 21 presenze, fasi finali comprese. Di origini nigeriane è nato a Verona, il 22 febbraio 2010. È fratello minore di Destiny Egharevba, classe 2004, un'altra vecchia conoscenza del settore giovanile della Fiorentina.