Niente Modena per Harder. Tmw: “La Fiorentina lo cede solo in prestito”

Subisce una brusca frenata la trattativa per il passaggio di Jonas Harder al Modena. Il centrocampista classe 2005, reduce da un'ottima stagione in Serie B con 26 presenze e un gol, era stato esplicitamente richiesto dal tecnico Daniele Galloppa, che lo aveva già allenato nella Primavera della Fiorentina. A scriverlo è tuttomercatoweb.com.