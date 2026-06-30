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Niente Modena per Harder. Tmw: “La Fiorentina lo cede solo in prestito”

Harder
Harder non raggiungerà il suo ex allenatore Galloppa. La Fiorentina lo cede solo in prestito, restano due pretendenti
Redazione VN

Subisce una brusca frenata la trattativa per il passaggio di Jonas Harder al Modena. Il centrocampista classe 2005, reduce da un'ottima stagione in Serie B con 26 presenze e un gol, era stato esplicitamente richiesto dal tecnico Daniele Galloppa, che lo aveva già allenato nella Primavera della Fiorentina. A scriverlo è tuttomercatoweb.com.

I motivi

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A bloccare l'affare è la formula del trasferimento: il Modena spinge per l'acquisto a titolo definitivo, mentre la Fiorentina, credendo fortemente nel potenziale del ragazzo, è disposta a cederlo solo in prestito. Di questa situazione di stallo potrebbero approfittare il Padova, che vorrebbe riavere il giocatore per un altro anno, e il Frosinone di Alvini in Serie A.

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