Subisce una brusca frenata la trattativa per il passaggio di Jonas Harder al Modena. Il centrocampista classe 2005, reduce da un'ottima stagione in Serie B con 26 presenze e un gol, era stato esplicitamente richiesto dal tecnico Daniele Galloppa, che lo aveva già allenato nella Primavera della Fiorentina. A scriverlo è tuttomercatoweb.com.
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Niente Modena per Harder. Tmw: “La Fiorentina lo cede solo in prestito”
Harder non raggiungerà il suo ex allenatore Galloppa. La Fiorentina lo cede solo in prestito, restano due pretendenti
I motivi—
A bloccare l'affare è la formula del trasferimento: il Modena spinge per l'acquisto a titolo definitivo, mentre la Fiorentina, credendo fortemente nel potenziale del ragazzo, è disposta a cederlo solo in prestito. Di questa situazione di stallo potrebbero approfittare il Padova, che vorrebbe riavere il giocatore per un altro anno, e il Frosinone di Alvini in Serie A.
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