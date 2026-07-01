La Lazio è alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza biancoceleste avrebbe già individuato una lista di profili su cui lavorare.
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Lazio, Piccoli tra le idee per l’attacco: la Fiorentina detta la condizione
Lazio su Lucca, Pinamonti e Piccoli per l’attacco. Per il viola si valuta solo il prestito, possibile asse col Napoli per Lucca e Gila.
Secondo quanto riportato da SkySport, oltre ai nomi di Lorenzo Lucca del Napoli e Andrea Pinamonti del Sassuolo ci sarebbe anche l'attaccante viola Roberto Piccoli. Per l’attaccante della Fiorentina però, come vi avevamo già anticipato (LEGGI QUI) la società gigliata valuterebbe solo la possibilità di un trasferimento in prestito.
Per quanto riguarda Lucca, non è da escludere un suo coinvolgimento in una possibile operazione più ampia con il Napoli, che potrebbe includere anche Mario Gila sul fronte delle trattative.
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