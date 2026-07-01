Lazio, Piccoli tra le idee per l’attacco: la Fiorentina detta la condizione

Lazio su Lucca, Pinamonti e Piccoli per l’attacco. Per il viola si valuta solo il prestito, possibile asse col Napoli per Lucca e Gila.

La Lazio è alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La dirigenza biancoceleste avrebbe già individuato una lista di profili su cui lavorare.

Secondo quanto riportato da SkySport, oltre ai nomi di Lorenzo Lucca del Napoli e Andrea Pinamonti del Sassuolo ci sarebbe anche l'attaccante viola Roberto Piccoli. Per l’attaccante della Fiorentina però, come vi avevamo già anticipato (LEGGI QUI) la società gigliata valuterebbe solo la possibilità di un trasferimento in prestito.