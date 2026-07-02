VN – La Fiorentina vuole blindare Croci: la durata del primo contratto da pro

La Fiorentina ha intenzione di blindare il gioiellino Federico Croci, attaccante classe 2010

La Fiorentina è pronta a rivoluzionarsi a tutto tondo lavorando attivamente anche sul mercato del settore giovanile. Dopo l'arrivo di Egharevba e quello di Beldenti, entrambi 2010, il club viola ha intenzione di blindare l'attaccante coetaneoFederico Croci.