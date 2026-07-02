La Fiorentina è pronta a rivoluzionarsi a tutto tondo lavorando attivamente anche sul mercato del settore giovanile. Dopo l'arrivo di Egharevba e quello di Beldenti, entrambi 2010, il club viola ha intenzione di blindare l'attaccante coetaneoFederico Croci.
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VN – La Fiorentina vuole blindare Croci: la durata del primo contratto da pro
La Fiorentina ha intenzione di blindare il gioiellino Federico Croci, attaccante classe 2010
Considerato un gioiellino del settore giovanile, il classe 2010, firmerà presto il primo contratto da professionista fino al 2029. Croci quest'anno si è distinto anche in Under 18 e in Primavera nonostante la giovane età. Fino a diventare l'eroe della Viareggio Cup realizzando una doppietta nella finale contro i croati del Rijeka, per poi trionfare con la Nazionale Under 17 all'Europeo, battendo in finale il Belgio dopo aver segnato in semifinale alla Spagna.
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