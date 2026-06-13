Croci dopo l’Europeo U17: “I sacrifici fanno parte del percorso”

Federico Croci, campione d’Europa con l’Italia U17, torna a Subbiano e racconta crescita, sacrifici e ambizioni

Redazione VN 13 giugno - 11:52

Fresco di titolo di Campione d’Europa con l’Italia Under 17, il giovane talento della Fiorentina Federico Croci, classe 2010, è tornato a Subbiano, il paese in cui è cresciuto e dove ha iniziato a giocare a calcio. In occasione della visita al campo locale, ha parlato a Teletruria raccontando il suo percorso.

“Sono cresciuto qua ed ho giocato qui fin da piccolo, sono contento di essere tornato nella mia città”, ha spiegato Croci, che sottolinea anche l’importanza delle esperienze con le nazionali giovanili: “Far parte dell’Italia anche da sotto età è bello, significa poter competere con giocatori più grandi e questo mi fa capire di essere un passo avanti”.

Sul suo ruolo in campo aggiunge: “Da piccolo li facevo tutti, tranne il portiere. Sono contento dei mister che ho avuto”.

Il percorso, però, non è fatto solo di soddisfazioni. Il giovane viola riconosce infatti le rinunce necessarie per arrivare a certi livelli: “Bisogna fare tanti sacrifici ogni giorno per arrivare. Ho sacrificato un po’ gli amici, che vedo meno spesso. Ma se hai un obiettivo i sacrifici devi farli”.

Tra i momenti più importanti della sua recente esperienza, cita il rigore contro la Spagna in semifinale: “È stato molto pesante, non so in quanti se la sarebbero sentita di tirarlo però non ho avuto pressione e l’ho calciato”.

Infine, un messaggio ai più giovani e una riflessione sul suo percorso: “Impegnarsi sempre, ogni giorno, perché nessuno ti regala niente e devi conquistarti le cose da solo. La cosa più difficile è rimanere in alto, non tanto arrivarci: quando arrivi devi continuare su quella strada. Un rammarico? Mi manca un po’ stare con la famiglia e gli amici, ma fa parte del percorso”.