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Tonali al Tottenham di De Zerbi per 116 milioni di euro: è record
Il centrocampista ex Milan si prepara a diventare l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano
Sandro Tonali è a un passo dal Tottenham di De Zerbi: si attende solo l'ufficialità. Il club inglese ha trovato l'accordo con il Newcastle per 100 milioni di sterline, ovvero circa 116 milioni di euro (superata la concorrenza del Manchester City). Il centrocampista ex Milan si prepara a diventare l'operazione più costosa di sempre per un calciatore italiano.