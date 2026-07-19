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Balbo: “Il compagno che mi ha aiutato di più? Gosens. Gli auguro il meglio”

Grosso, Balbo
Luis Balbo è intervenuto ai microfoni della Fiorentina in occasione dell'allenamento congiunto di oggi con la Primavera.
Redazione VN

Luis Balbo è intervenuto ai microfoni della Fiorentina in occasione dell'allenamento congiunto di oggi con la Primavera. Ecco le parole del giocatore:

"Per questa stagione vorrei iniziare al meglio, senza infortuni e fare un bel campionato con questa squadra che ha tanta voglia di fare bene. È molto bello per noi giovani lavorare con i giocatori più esperti. Il compagno che mi ha dato più consigli? Robin Gosens. Lo porto nel mio cuore. Ora è andato via, però gli auguro il meglio e di fare una bella stagione. Mi ha sempre aiutato e supportato".

Grosso, Balbo
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