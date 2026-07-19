Il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin è intervenuto ai microfoni ufficiali del club prima dell'amichevole contro la Primavera. Ecco le sue parole:
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Dragusin: “È stato facile integrarsi. Sono sicuro che faremo una bella stagione”
Il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin è intervenuto ai microfoni ufficiali del club prima dell'amichevole contro la Primavera.
"Lavoriamo tanto, abbiamo tanti allenamenti e spingiamo per partire bene in stagione. Mi sto trovando bene con tutti, conoscevo già molti ed è stato molto facile integrarsi. Siamo tutti focalizzati sulla prossima stagione, tutti hanno fame di vincere e migliorare, sono sicuro che faremo una bella stagione".
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