Tuttosport: “Incertezza Dodo-Fortini. La Fiorentina accelera per Joao Mario”

La Fiorentina accelera per Joao Mario in caso di addio a Dodo e Fortini. Retroscena Tuttosport sul mancato riscatto di Daniele Rugani

Redazione VN 21 luglio 2026 (modifica il 21 luglio 2026 | 10:16)

Il mercato sull'asse Firenze-Torino continua a regalare spunti caldi sia in entrata che per quanto riguarda i retroscena della passata stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds Fabio Paratici si sta muovendo preventivamente per cautelarsi di fronte alle possibili partenze sulle corsie esterne di Dodò e Nicolò Fortini.

Il nome in cima alla lista per la fascia destra è quello di Joao Mario, un vecchio pallino del dirigente viola già finito ai margini del progetto tecnico bianconero dopo il prestito al Bologna nella seconda parte della scorsa annata. La Fiorentina è pronta a piazzare l'affondo proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto. Dalla sponda juventina si preferirebbe inserire l'obbligo, ma la sensazione è che ci siano i presupposti giusti per trovare un'intesa a metà strada.

Il retroscena su Rugani — Nello stesso articolo, il quotidiano torinese rivela un curioso dettaglio relativo a Daniele Rugani, attualmente finito nel mirino di Monza e Bologna per un ritorno da protagonista. Sarebbe bastata infatti una sola presenza in più con la maglia della Fiorentina per far scattare l'obbligo di riscatto a titolo definitivo a favore della Juventus per 2 milioni di euro. La società gigliata ha tuttavia scelto con attenzione di centellinare le sue apparizioni sul terreno di gioco nel finale di stagione, evitando volutamente di far scattare la clausola e lasciando rientrare il difensore alla base.