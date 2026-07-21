Fiorentina Femminile, Ferrari dal ritiro: “Ci attende una stagione importante”

A sottolineare l'entusiasmo dell'ambiente ci ha pensato Alice Tortelli, una delle veterane del gruppo: "È bello fare questo ritiro, abbiamo tempo per conoscerci e compattarci sempre di più. Agli allenamenti ci sono tanti tifosi e abbiamo apprezzato molto la loro vicinanza. Vogliamo costruire bene la squadra: il progetto è iniziato lo scorso anno e dobbiamo continuare su questa strada".