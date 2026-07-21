È scattata ufficialmente la nuova stagione della Fiorentina Femminile, attualmente in ritiro a Sansepolcro per gettare le basi in vista del prossimo campionato. Sotto la guida del confermato mister Pinones Arce (legato ai colori viola fino al 2028), l'obiettivo dichiarato dalla società è chiarissimo: conquistare un posto tra le prime tre per riportare la squadra in Champions League.
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Fiorentina Femminile, Ferrari dal ritiro: “Ci attende una stagione importante”
A sottolineare l'entusiasmo dell'ambiente ci ha pensato Alice Tortelli, una delle veterane del gruppo: "È bello fare questo ritiro, abbiamo tempo per conoscerci e compattarci sempre di più. Agli allenamenti ci sono tanti tifosi e abbiamo apprezzato molto la loro vicinanza. Vogliamo costruire bene la squadra: il progetto è iniziato lo scorso anno e dobbiamo continuare su questa strada".
Sull'accoglienza ricevuta si è espresso anche il direttore generale Alessandro Ferrari, presente a Sansepolcro in occasione della presentazione ufficiale svoltasi davanti a centinaia di sostenitori: "Siamo molto contenti, abbiamo trovato un'accoglienza incredibile. Dobbiamo preparare una stagione importante, abbiamo un gruppo serio di ragazze che daranno tutto per la Fiorentina".
Gli impegni ufficiali e il mercato—
Se il campionato prenderà il via nel weekend del 26-27 settembre, il debutto ufficiale stagionale avverrà il 23 agosto al Viola Park (ore 18:00) contro il Sassuolo per la prima gara del girone di Serie A Women's Cup, che comprende anche Roma e Ternana.
Nel frattempo prosegue il lavoro sul fronte mercato. Del gruppo fanno già parte i nuovi acquisti difensivi Carolina Correia (dalla Torreense) e la norvegese Guro Bergsvand, affiancate dai rinnovi di Bredgaard, Snerle e Mailia. Hanno invece salutato la squadra Bonfantini (passata al Como), Eiríksdóttir (Malmoe) e Toniolo (Ternana).
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