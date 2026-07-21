CorSport: “Kean sta bene a Firenze, Garnacho pista difficile. Tutte le manovre viola”

Si accendono le grandi manovre attorno al futuro di Moise Kean . Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport , si registra la prima chiamata concreta da parte del Como di Cesc Fabregas, che ha contattato gli agenti dell'attaccante per sondare il terreno dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni. La risposta dell'entourage è stata chiara: l'attaccante sta bene a Firenze, ma di fronte a una proposta adeguata, intorno ai 40 milioni di euro , l'addio potrebbe concretizzarsi. Al momento si tratta di una richiesta d'informazioni, ma il Como (forte della qualificazione in Champions) si è iscritto ufficialmente alla corsa.

Capitolo esterni: i nomi caldi per Grosso

La priorità della settimana in entrata resta la corsia offensiva. È circolato il nome di Alejandro Garnacho del Chelsea, accostato grazie ai buoni uffici tra Jorge Mendes e Paratici, ma si tratta di un'operazione quasi impossibile per costi e per l'assenza delle coppe europee in casa viola. Sullo sfondo resta Johan Bakayoko (in valutazione al Lipsia), mentre prende sempre più corpo la pista Cristian Volpato: il classe 2003 piace moltissimo a mister Grosso che lo ha già allenato a Sassuolo, anche se la richiesta si aggira sui 15-20 milioni. Più sfumate le piste Noa Lang (legato alle mosse del Napoli di Allegri) e Manor Solomon, che resta un'idea solo se il Tottenham abbasserà le pretese da 10 milioni.