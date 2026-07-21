Si accendono le grandi manovre attorno al futuro di Moise Kean. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, si registra la prima chiamata concreta da parte del Como di Cesc Fabregas, che ha contattato gli agenti dell'attaccante per sondare il terreno dopo la scadenza della clausola rescissoria da 62 milioni. La risposta dell'entourage è stata chiara: l'attaccante sta bene a Firenze, ma di fronte a una proposta adeguata, intorno ai 40 milioni di euro, l'addio potrebbe concretizzarsi. Al momento si tratta di una richiesta d'informazioni, ma il Como (forte della qualificazione in Champions) si è iscritto ufficialmente alla corsa.
Corriere dello sport
CorSport: “Kean sta bene a Firenze, Garnacho pista difficile. Tutte le manovre viola”
Capitolo esterni: i nomi caldi per Grosso—
La priorità della settimana in entrata resta la corsia offensiva. È circolato il nome di Alejandro Garnacho del Chelsea, accostato grazie ai buoni uffici tra Jorge Mendes e Paratici, ma si tratta di un'operazione quasi impossibile per costi e per l'assenza delle coppe europee in casa viola. Sullo sfondo resta Johan Bakayoko (in valutazione al Lipsia), mentre prende sempre più corpo la pista Cristian Volpato: il classe 2003 piace moltissimo a mister Grosso che lo ha già allenato a Sassuolo, anche se la richiesta si aggira sui 15-20 milioni. Più sfumate le piste Noa Lang (legato alle mosse del Napoli di Allegri) e Manor Solomon, che resta un'idea solo se il Tottenham abbasserà le pretese da 10 milioni.
Difesa e mercato in uscita—
In attesa di sbloccare l'arrivo di Victor Valdepeñas (con il benestare di Mourinho determinante), la Fiorentina lavora per la fascia destra: Joao Mario, in uscita dalla Juventus, gradirebbe il trasferimento a Firenze, ma prima servirà fare spazio nel reparto. Sul fronte uscite, Dodo è un'idea per la Roma (valutazione 15 milioni), mentre Fortini piace molto al Torino (richiesta di 10 milioni). Tuttavia, dalle parti del Viola Park filtra la linea della prudenza: le cessioni più importanti sono rinviate al mese di agosto.
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