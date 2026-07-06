Fiorentina femminile, debutto in Women’s Cup contro il Sassuolo

Si è svolto stamattina il sorteggio della Women's Cup: la Fiorentina nel girone con anche Roma e Ternana

La nuova stagione della Fiorentina femminile inizierà con la Serie A Women's Cup, il torneo precampionato giunto alla seconda edizione dopo il debutto l'anno scorso. Le 12 squadre di Serie A sono suddivise in tre gironi da quattro squadre: la vincente di ogni gruppo e la migliore seconda avanzeranno alla Semifinale.

Nel sorteggio che si è svolto stamattina, la Fiorentina di Mister Pinones Arce è stata inserita nel Girone B insieme a Roma, Sassuolo e Ternana Women.