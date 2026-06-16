Nuova ufficialità in casa Fiorentina Femminile, ha rinnovato Sofie Bredgaard fino al 2028. Di seguito il comunicato del club:
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Fiorentina Femminile, è ufficiale: Bredgaard rinnova per altri due anni
ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Sofie Bredgaard fino al 30 Giugno 2028. La centrocampista della Nazionale Danese, a Firenze dal 2024, si è resa protagonista in questa stagione, trascinando la squadra a suon di gol. La sua carriera proseguirà con il Viola del nostro club. Avanti insieme Sofie!!
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Le sue parole—
Sono molto felice e orgogliosa di rinnovare il mio contratto con la Fiorentina. Voglio ringraziare la Famiglia Commisso e la dirigenza per aver creduto in me e nelle mie capacità. Sento davvero che questo è il posto giusto per me e sono certa che insieme potremo crescere ancora molto. Vedo molto potenziale in questo club e adesso dobbiamo solo dimostrarlo. Sono sicura che lo faremo. Firenze, la Fiorentina, il Rocco B. Commisso Viola Park e tutte le persone che lavorano nel club sono diventate davvero speciali per me.
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