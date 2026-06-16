Fiorentina Femminile, è ufficiale: Bredgaard rinnova per altri due anni

Sono molto felice e orgogliosa di rinnovare il mio contratto con la Fiorentina. Voglio ringraziare la Famiglia Commisso e la dirigenza per aver creduto in me e nelle mie capacità. Sento davvero che questo è il posto giusto per me e sono certa che insieme potremo crescere ancora molto. Vedo molto potenziale in questo club e adesso dobbiamo solo dimostrarlo. Sono sicura che lo faremo. Firenze, la Fiorentina, il Rocco B. Commisso Viola Park e tutte le persone che lavorano nel club sono diventate davvero speciali per me.