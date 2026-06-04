Fiorentina Femminile, ecco le sedi del ritiro: l’annuncio ufficiale del club

Ufficiale il ritiro della Fiorentina Femminile a Sansepolcro. Ferrari: "Scelta voluta da Commisso". Tutti i dettagli

Redazione VN 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 15:40)

La stagione 2026/27 della Fiorentina Femminile sta per prendere il via. Attraverso un comunicato ufficiale, il club viola ha annunciato le date e la sede della prima fase del ritiro estivo della squadra guidata in panchina da Mister Pinones Arce. Dopo il primo raduno fissato per il prossimo 17 luglio al Rocco B. Commisso Viola Park, la squadra si trasferirà interamente a Sansepolcro, dove rimarrà fino al 27 luglio prima di fare rientro al centro sportivo di Bagno a Ripoli.

La partnership, nata grazie alla sinergia tra il Comune di Sansepolcro, la S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro e l'ACF Fiorentina, permetterà alle giocatrici viola di usufruire delle strutture dello storico Stadio Buitoni (campi da gioco e palestra). Gli allenamenti in terra aretina saranno interamente aperti al pubblico, con un calendario di appuntamenti e iniziative pensato per avvicinare i tifosi e le giovani calciatrici del territorio alla realtà della Serie A femminile.

Soddisfatto il Direttore Generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, che ha commentato così la nascita di questa collaborazione:

"Quando abbiamo discusso internamente la proposta di dare il via al ritiro femminile in una location alternativa al Viola Park, abbiamo pensato subito alla realtà biturgense. L’eccellenza delle loro strutture è stata accompagnata da un’immediata disponibilità. Questo periodo di coesione servirà per compattare sia il lato sportivo che il gruppo di lavoro. Il calcio femminile ha bisogno di tifosi, e il nostro impegno a essere un ponte tra la squadra e il popolo viola passa anche da questi momenti, fortemente voluti dalla Famiglia Commisso, il cui impegno per le Women cresce anno dopo anno".

All'entusiasmo della dirigenza viola sono seguite le parole del sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, dichiaratosi fiero e onorato di accogliere un club d'élite del panorama nazionale ed espressione della Toscana, e della Presidente del Vivi Altotevere Sansepolcro, Elisa Boncompagni, che ha sottolineato come la presenza delle atlete professioniste rappresenti un'importante occasione di crescita e uno stimolo prezioso per tutta la comunità sportiva del territorio.