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Fiorentina Femminile, 13 viola chiamate in Nazionale: tutti i nomi

Femminile Primavera
Tutte le convocate della Fiorentina Femminile per le rispettive nazionali: dall'Italia all'Islanda, tutti i nomi
Redazione VN

Non è ancora arrivata al termine la stagione per molte calciatrici della Fiorentina Femminile. Infatti, diverse di loro sono state convocate per le partite in programma delle rispettive nazionali.

L'elenco completo

Italia

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Emma Severini per le Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup del 5 Giugno: Italia-Serbia e 9 Giugno: Svezia-Italia

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Italia U23

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Maya Cherubini e Emma Lombardi per il raduno allenamenti CPO Tirrenia

San Marino

—  

Anna Benedettini per il raduno allenamenti

Danimarca

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Emma Faerge e Sofie Bredgaard per le Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup del 5 Giugno: Danimarca- Svezia e 9 Giugno: Serbia-Danimarca

Norvegia

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Cecilie Fiskerstrand e Emilie Woldvik per le gare del 5 giugno: Germania-Norvegia e 9 Giugno: Norvegia-Austria

Norvegia U23

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Mathilde Oda Johansen e Iris Omarsdottir per le gare del 3 Giugno: Svezia-Norvegia e 5 Giugno Norvegia-Messico

Olanda

—  

Ilse Van Der Zanden per le gare del 5 Giugno: Irlanda-Olanda e 9 Giugno Olanda-Polonia

Islanda

—  

Katla Tryggvadottir e Hlin Eiriksdottir per le gare del 5 Giugno: Ucraina-Islanda e 9 Giugno Islanda-Spagna

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