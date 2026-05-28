Non è ancora arrivata al termine la stagione per molte calciatrici della Fiorentina Femminile. Infatti, diverse di loro sono state convocate per le partite in programma delle rispettive nazionali.
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Fiorentina Femminile, 13 viola chiamate in Nazionale: tutti i nomi
L'elenco completo
Italia—
Emma Severini per le Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup del 5 Giugno: Italia-Serbia e 9 Giugno: Svezia-Italia
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Italia U23—
Maya Cherubini e Emma Lombardi per il raduno allenamenti CPO Tirrenia
San Marino—
Anna Benedettini per il raduno allenamenti
Danimarca—
Emma Faerge e Sofie Bredgaard per le Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup del 5 Giugno: Danimarca- Svezia e 9 Giugno: Serbia-Danimarca
Norvegia—
Cecilie Fiskerstrand e Emilie Woldvik per le gare del 5 giugno: Germania-Norvegia e 9 Giugno: Norvegia-Austria
Norvegia U23—
Mathilde Oda Johansen e Iris Omarsdottir per le gare del 3 Giugno: Svezia-Norvegia e 5 Giugno Norvegia-Messico
Olanda—
Ilse Van Der Zanden per le gare del 5 Giugno: Irlanda-Olanda e 9 Giugno Olanda-Polonia
Islanda—
Katla Tryggvadottir e Hlin Eiriksdottir per le gare del 5 Giugno: Ucraina-Islanda e 9 Giugno Islanda-Spagna
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