Ultima gara stagionale per la Fiorentina femminile, che al Viola Park ospiterà la Lazio Women con l’obiettivo di chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e blindare il quarto posto. Dopo il 3-0 subito all’andata a Formello, le viola cercheranno anche una rivincita contro una Lazio allora apparsa in grande forma e capace di approfittare di una giornata storta delle gigliate.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Femminile: Fiorentina-Lazio, domenica alle 18. Dove vederla in TV e streaming
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Femminile: Fiorentina-Lazio, domenica alle 18. Dove vederla in TV e streaming
Fiorentina femminile e Lazio in campo al Viola Park per l'ultima stagionale della Serie A women Athora. Ecco dove vederla in tv e streaming
Dove vederla in TV e streaming—
|Domenica 17 maggio, ore 18:00
|stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
|TV
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|Streaming
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Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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