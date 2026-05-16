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Femminile: Fiorentina-Lazio, domenica alle 18. Dove vederla in TV e streaming

Femminile: Fiorentina-Lazio, domenica alle 18. Dove vederla in TV e streaming - immagine 1
Fiorentina femminile e Lazio in campo al Viola Park per l'ultima stagionale della Serie A women Athora. Ecco dove vederla in tv e streaming
Redazione VN

Ultima gara stagionale per la Fiorentina femminile, che al Viola Park ospiterà la Lazio Women con l’obiettivo di chiudere al meglio davanti ai propri tifosi e blindare il quarto posto. Dopo il 3-0 subito all’andata a Formello, le viola cercheranno anche una rivincita contro una Lazio allora apparsa in grande forma e capace di approfittare di una giornata storta delle gigliate.

Dove vederla in TV e streaming

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Domenica 17 maggio, ore 18:00stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
TVDAZN
StreamingDAZN

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

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