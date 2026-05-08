La Fiorentina fa visita al Genoa in una sfida decisiva per il finale di stagione di entrambe le squadre. La Viola deve vincere per continuare a sperare nella qualificazione europea, con un occhio anche ai risultati di Juventus e Napoli nelle ultime due giornate di campionato.
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Femminile, Genoa-Fiorentina: dove vederla in TV e streaming
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Femminile, Genoa-Fiorentina: dove vederla in TV e streaming
Penultimo atto di Serie A Women: le viola in campo contro il Genoa. Sabato alle 15 il fischio d'inizio. Ecco dove vederla in TV e streaming
Situazione delicatissima anche per il Genoa, attualmente all’ultimo posto in classifica. Le rossoblù sono obbligate a fare risultato per restare in corsa salvezza ed evitare la retrocessione matematica in Serie B.
Dove vederla in TV e streaming—
|Sabato 09 maggio, ore 15:00
|stadio Sciorba Stadium
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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