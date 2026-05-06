L'attaccante della Fiorentina Femminile, Agnese Bonfantini, ha parlato a Calciofemminileitaliano.it di molti temi legati alla sua esperienza in viola. Queste le sue parole:
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Femminile, Bonfantini: “Stagione difficile per me, ma servirà per il futuro”
Le parole della calciatrice della Fiorentina Femminile, Agnese Bonfantini, sul percorso in viola e le difficoltà di questa stagione
Sul periodo alla Fiorentina—
Se riguardo indietro a questi due anni, per me la scorsa è stata una stagione importante. Questa credo che sia leggermente diversa, anche se nei momenti di difficoltà trovi insegnamento. L’anno scorso andava quasi tutto bene, mentre in quest'anno è quasi l’opposto, ma ho imparato molto e questo è l’importante.
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Su questa stagione—
Quest’anno ho fatto anche il quinto, che nello scorso anno non era il mio ruolo, ed ho, come dicevo, imparato molto. Nello sport si vince, si perde, c’è una stagione che fai male ed è anche bello mettersi in gioco anche quando non arriva il successo sperato. Magari la scorsa avevo anche più continuità sul campo, giocando in quasi tutte le gare, in questa un po’ meno.
Sulla voglia di un trofeo a Firenze—
Tanta voglia di un trofeo. Con la Roma ho vinto la Coppa Italia, con la Juventus tutto. Per me era importante quest’anno portare a casa un trofeo Era anche tra i miei obbiettivi di quest’anno, poi non è arrivato perché non è arrivata la finale di Coppa, ne di Super-Coppa, e quindi dispiace molto. Quest’anno è arrivato un tecnico nuovo e quindi ci sta che dovessimo un po’ ambientarci, anche con il suo gioco che è anche molto diverso dallo scorso. La prossima stagione potrà dare i giusti frutti e portare a casa un qualcosa. È un campionato molto più competitivo, quindi più difficile, come mercato non manca nulla: siamo una squadra forte, però sinceramente non saprei che cosa manca. Occorre lavorare meglio e fare di più.
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