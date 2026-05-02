L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della gara contro il Como Women allo stadio Curva Fiesole di domenica 3 maggio alle ore 15.00. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Pinones Arce: “Lavorato sugli errori con la Ternana. Como? Ecco cosa servirà”
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Pinones Arce: “Lavorato sugli errori con la Ternana. Como? Ecco cosa servirà”
L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha parlato in vista della partita contro il Como Women
Abbiamo parlato, come squadra, di quanto accaduto con la Ternana e credo che ci sono sicuramente anche tanti altri aspetti da migliorare, per esempio quando perdiamo il pallone anche se non siamo sotto pressione, prendendo delle decisioni che non erano il meglio per noi. Su questo abbiamo lavorato in settimana.
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Sul Como Women—
Stanno facendo bene, sia prima che dopo quando hanno cambiato allenatore e sistema di gioco. La squadra ha voglia di giocare, di fare buone partite e mettere in difficoltà l'avversario. Sarà una partita difficile, perché sono in un momento positivo.
Su cosa servirà—
La mentalità giusta, al 100%. Noi avremmo bisogno di tutte. Adesso siamo in una situazione dove bisogna essere al massimo e questo ho chiesto alle ragazze. Tutte le giocatrici sono importante per noi, il calcio è una questione di squadra. Dobbiamo essere pronti a prenderci delle responsabilità per la squadra. Sono sicuro che avremo una squadra molto forte sul campo.
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