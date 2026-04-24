Archiviata la pausa per le Nazionali, che ha visto diverse protagoniste della Fiorentina impegnate in giro per l’Europa – tra cui Iris Omarsdottir , alla sua prima convocazione con la Norvegia maggiore – torna in campo la Serie A Women per il rush finale di stagione. A quattro giornate dalla conclusione, la classifica è ancora tutta da definire, tra corsa scudetto, lotta per un posto in Champions League e battaglia salvezza.

In questo contesto, la Fiorentina è attesa da una sfida delicata sul campo della Ternana, allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni. Le umbre, invischiate nella zona retrocessione, sono alla ricerca di punti fondamentali per restare in categoria, mentre la Viola vuole continuare a inseguire un piazzamento europeo. Come nella gara d’andata – decisa da Omarsdottir e segnata dal rigore fallito nel finale da Pirone – anche il match di ritorno si preannuncia equilibrato e insidioso.