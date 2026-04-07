VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Fiorentina Femminile, da Bonfantini a Bredgaard: tutte le viola in Nazionale

fiorentina femminile

Fiorentina Femminile, da Bonfantini a Bredgaard: tutte le viola in Nazionale

Fiorentina Femminile, da Bonfantini a Bredgaard: tutte le viola in Nazionale - immagine 1
Tante viola in azzurro
Redazione VN

Pioggia di convocazioni in nazionale per le giocatrici della Fiorentina Femminile. L'elenco completo.

ITALIA: Agnese Bonfantini, Emma Severini

ITALIA U23: Viola Bartalini

ITALIA U19: Maya Cherubini, Emma Lombardi

ITALIA U16: Federica Faggioli, Jana Oberparleiter, Emilia Wenin

DANIMARCA: Emma Faerge, Sofie Bredgaard

NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik

OLANDA: Ilse Van Der Zanden

ISLANDA: Katla Tryggvadottir, Hlin Eiriksdottir

SAN MARINO: Anna Benedettini

NORVEGIA U23: Oda Johansen, Iris Omarsdottir

