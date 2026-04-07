Pioggia di convocazioni in nazionale per le giocatrici della . L'elenco completo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
fiorentina femminile
Fiorentina Femminile, da Bonfantini a Bredgaard: tutte le viola in Nazionale
Tante viola in azzurro
ITALIA: Agnese Bonfantini, Emma Severini
ITALIA U23: Viola Bartalini
ITALIA U19: Maya Cherubini, Emma Lombardi
ITALIA U16: Federica Faggioli, Jana Oberparleiter, Emilia Wenin
DANIMARCA: Emma Faerge, Sofie Bredgaard
NORVEGIA: Cecilie Fiskerstrand, Emilie Woldvik
OLANDA: Ilse Van Der Zanden
ISLANDA: Katla Tryggvadottir, Hlin Eiriksdottir
SAN MARINO: Anna Benedettini
NORVEGIA U23: Oda Johansen, Iris Omarsdottir
© RIPRODUZIONE RISERVATA