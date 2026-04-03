Pablo Piñones-Arce, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali viola verso la partita di campionato contro la Juventus, in programma domani al Viola Park. Un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Le sue parole:
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Femminile, Piñones-Arce: “Contro la Juventus non è una partita decisiva”
Un vero e proprio scontro diretto per la Champions League
Abbiamo speso alcuni giorni per rivedere alcune situazioni del confronto di Coppa Italia, anche per capire dove dobbiamo migliorare per ottenere un altro risultato. Bisogna sempre giocare il nostro calcio, in questo momento dobbiamo essere molto attente ai punti di forza della Juventus che abbiamo visto anche in Coppa Italia. Credo che dobbiamo trovare la tranquillità in entrambe le fasi di gioco. Non è una partita decisiva, mancano cinque partite, conta perché loro sono tre punti avanti, dobbiamo essere pronte a lottare fino all'ultima giornata.
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