Femminile, Fiorentina-Juventus alle ore 12:30: dove vederla in TV e streaming

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, la Fiorentina ha l'opportunità di rifarsi questo sabato al Viola Park. Infatti, allo stadio Curva Fiesole, le viola affronteranno nuovamente la Juventus per la 18° giornata di Serie A women Athora in una sfida che può valere tantissimo nella corsa all'Europa. Juventus terza in classifica a 29 punti, viola a soli tre punti e pronte a dare battaglia per quello che è un obiettivo dichiarato sin dall'inizio della stagione. Ecco dove vederla in TV e streaming: