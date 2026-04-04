Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus, la Fiorentina ha l'opportunità di rifarsi questo sabato al Viola Park. Infatti, allo stadio Curva Fiesole, le viola affronteranno nuovamente la Juventus per la 18° giornata di Serie A women Athora in una sfida che può valere tantissimo nella corsa all'Europa. Juventus terza in classifica a 29 punti, viola a soli tre punti e pronte a dare battaglia per quello che è un obiettivo dichiarato sin dall'inizio della stagione. Ecco dove vederla in TV e streaming:
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VIOLA NEWS fiorentina femminile news viola femminile Femminile, Fiorentina-Juventus alle ore 12:30: dove vederla in TV e streaming
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Femminile, Fiorentina-Juventus alle ore 12:30: dove vederla in TV e streaming
Fiorentina femminile e Juventus pronte a darsi nuovamente sfida. Dopo la Coppa Italia in palio c'è l'Europa. Ecco dove vederla
|Sabato 4 aprile , ore 12:30
|Stadio Curva Fiesole, Bagno a Ripoli
|TV
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|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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